Многонациональная Франция: как страну поглощает «чужая» культура

В целом, в миграции нет ничего плохого, а каждый человек может внести вклад в себя, общество и страну, где он проживает независимо от цвета кожи, религиозных убеждений и личных предпочтений.

Тем не менее, Франция все-таки ассоциируется (или ассоциировалась) с белым населением в конкретном контексте.

Конечно, не стоит забывать, что Франция имела огромное количество колоний, в том числе на африканском континенте, а также в некоторых арабских странах, откуда хлынул поток мигрантов очень давно. Сначала для правительства это было хорошо — дешевая рабочая сила — но в начале «нулевых» поток стал вообще неуправляемым.

До недавнего времени в Лионе не было никакого криминала, однако с увеличением числа мигрантов, ситуация резко поменялась.

Сегодня ситуация складывается так, что уже приходится ассимилироваться в некоторых регионах Франции, а не, например, арабам или индусам.

Почему этот вопрос волнует российских граждан, ведь Франция так далеко?

Дело в том, что в России происходит примерно такая же тенденция. Сначала трудовые мигранты из Средней Азии были выгодны для российского правительства — они действительно поднимали экономику, а теперь — ситуация стала неуправляемой.

Сегодня Франция довольно грязная и беспокойная, хотя, безусловно, остается одной из самых сильных экономик Европейского союза и самой известной с исторической точки зрения. Однако долго ли это будет продолжаться и будут ли помнить историю через 50-100 лет — неизвестно.