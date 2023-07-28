Как рыба толстолобик «кошмарит» американских рыбаков и водоемы

При этом родина толстолобика — реки Азии, а в США его завезли только в 1970х годах, так как он хорошо фильтрует воду, очищает от мусора и не позволяет цвести водоемам.

Собственно, для этих целей толстолобика и завезли в Северную Америку под названием «серебряный карп». Стоит отметить, что мясо толстолобика не ценилось американцами не в то время, не сейчас, да и вообще считается второсортным.

Первое время завезенный «серебряный карп» прекрасно справлялся с основной функцией — очисткой водоемов. Кроме того, толстолобика содержали в закрытых водоемах, поэтому в «обычные» речные угодья он не попадал, но однажды рыбе удалось вырваться на свободу и, так толстолобик прекрасно прижился в американских реках.

Почти сразу толстолобик начал мешать другим рыбам: отбирать корм у местной фауны.

Важно и то, что толстолобик совсем немаленькая рыба, поэтому противостоять его обжорству совсем непростое занятие.

Как итог — множество речных обитателей остались без еды, что поставило под угрозу экосистему сразу нескольких крупных американских рек. Конечно, американцы сразу объявила толстолобику «войну», как только почувствовали угрозу.

Правда, ни шумовые и электрические преграды не помогали, а прожорливый толстолобик все чаще начал попадаться в Великих озерах.

Американцы потратили десятки миллионов долларов для того, чтобы привлечь к отлову толстолобиков сотни умов. Но рыба дала человеку отпор.

Американцы привычны к тому, чтобы рассекать реки и озера на моторных лодках не потому, что это «американская классика», а потому что шум моторов пугает «серебряного карма».

Стоит отметить, что толстолобик способен выпрыгивать из воды на высоту до двух метров и, американские рыбаки частенько получают от рыбы по лицу и другим частям тела абсолютно буквально.