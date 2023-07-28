40-летняя Ковальчук, которая недавно родила, сообщила о серьезных проблемах во время второй беременности

Оказывается, в период беременности, Юлия Ковальчук пережила воспаление седалищного нерва.

Это произошло на 7-м месяце. Данное время артистка описывает как ад.

Знаменитость не могла тогда ни повернуться, ни пошевелиться. Медики предупредили звезду сцены, что такое состояние может сопровождать ее до самых родов.

Данный расклад экс-солистку "Блестящих" не устроил и она занималась специальной гимнастикой. Спустя 2 недели все прошло.

Юлия призналась, что вынашивание ребенка в 40 лет сильно отличается от того, что было в жизни певицы в 34 года.