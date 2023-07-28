Каннамские красотки: за что их любят и ненавидят в Южной Корее

В корейской культуре принято считать, что красивые внешне люди красивы и душой. Здесь некрасивому человеку открыто говорят о его непривлекательности, поэтому девушки готовы отдать последнее, чтобы попасть к пластическому хирургу.

Тех, кому удалось довести свою внешность до глянцевого по корейским меркам идеала, называют каннамскими красотками, по названию квартала с клиниками пластической хирургии Каннам. Но сделанная красота имеет свои каноны, а потому окружающим сразу ясно, хороша ли девушка от природы или стала таковой.

Искусственно сделанных красоток в Корее тоже принято высмеивать. Их называют фальшивками, и над ними смеются девушки, которым красота досталась от природы.