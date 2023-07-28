Японского школьника могут исключить из школы за роман с одноклассницей

Если влюбленную парочку японских одноклассников увидят держащимися за руки или целующимися или на них настучат вредные другие ученики, наказание будет суровым вплоть до исключения из школы.

В том же случае, если пара все же решила встречаться, им нужно официально попросить разрешения у директора школы, и отношения возможны лишь в том случае, если он разрешит. Причиной такой строгости является убеждение, что школа создана для учебы.

Запрет на отношения в школах Японии существует с целью концентрации внимания учащихся на обучении. По мнению японцев, чувства мешают сосредотачиваться на учебе и усваивать материал.