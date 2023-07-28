Семина заявила, что оскорблена нищенским размером своей пенсии

Тамара Семина призналась, что чувствует себя выброшенной из-за того, что страна оценивает ее заслуги в 17 000 российских рублей ежемесячно.

В интервью изданию "kp.ru" знаменитая актриса называет свою жизнь "нищенской".

Знаменитость убеждена, что ее заслуги забыты, так как прожить на такие копейки не представляется возможным.

Отметим, что несколько лет назад руководство российской столицы приняло решение доплачивать по 30 000 рублей заслуженным и народным артистам на пенсии.

Данную надбавку звезда экрана не упоминает.