Жена Ким Чен Ына добилась для северокорейских женщин снятия ряда запретов

О том, на ком женат Ким Чен Ын общественность узнала в 2012 году. Супругу северокорейского лидера зовут Ли Соль Чжу, у них трое детей, и она занимается гуманитарными вопросами в правительстве и правами женщин.

Благодаря Ли Соль Чжу, женщины Северной Кореи получили ряд важных прав. Им теперь разрешено носить брюки и джинсы, а не только юбки, туфли на каблуках и даже черные колготки, которые в азиатской культуре считаются признаком развратности.

Еще одно достижение жены Ким Чен Ына для женщин: право ездить на велосипеде. Теперь их не будут задерживать на улице стражи правопорядка.