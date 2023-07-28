Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе издевательствами со стороны тренера

Евгения Медведева обвинила Этери Тутберидзе в отсутствии поддержки. Зато место издевательствам было.
Фигуристка заверила, что ни капли не жалеет о том, что сменила тренера и теперь занимается с зарубежным профессионалом.
Медведева винит Тутберидзе и за ситуацию с Алиной Загитовой в 2018 году, когда та не заняла достойное место на "Олимпиаде-2018", а поддержки от своей наставницы не дождалась до сих пор.
В рамках документального проекта "Медведева против Медведевой" Евгения признается, что обстановка в команде именитого тренера была невыносимой.
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