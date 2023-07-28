Гинзбург снимает кино по еще одному роману Пелевина

Известно, что Виктор Гинзбург купил права на 2 произведения Виктора Пелевина еще в 2018 году.

Сюжет по мотивам романа писателя S.N.U.F.F. повествует о противостоянии двух государств в постапокалиптическом мире.

Известно, что Гинзбург пытался снять картину по творению Пелевина и раньше. Роман называется "Ампир V".

На большие экраны проект почему-то так и не вышел, но ранняя версия работы до ее релиза была опубликована в Сети.