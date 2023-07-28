Каким образом бодипозитив связан с феминизмом, и какие в нем совмещены польза и вред

Врач-психиатр Владимир Шуров считает, что в целом движение говорит о положительных чертах: ощущать себя комфортно в собственном теле, иметь право на самовыражение во том внешнем виде, который удобен или есть от природы, принятие своего и чужого тела независимо от параметров, особенностей, пола и внешнего вида.

Кроме того, бодипозитив включает в себя и протест против осуждения людей за особенности их тела, а также протест против нездоровых стандартов красоты и адаптация людей с проблемным телом, оказывая им помощь принятия себя и улучшения реакции масс на их особенности.

Стоит заметить, что бодипозитив не всегда ассоциируется с лишним весом, так как в целом концепция движения направлена на людей с физическими особенностями (в том числе, и отсутствием конечностей, ожогами различной степени тяжести, кожными заболеваниями и далее по списку).

Есть и отдельное течение движения — фэт-феминизм.

Это идея социальной справедливости для женщин с лишним весом.

По сути, это бодипозитив в смеси с феминизмом, который родился на фоне социального неравенства и дискриминации людей (в основном женщин) с лишним весом.

Несмотря на множество положительных черт, бодипозитив все же имеет и радикальных представителей, которые «заражены» рдеет тотального принятия своего тела.

С одной стороны, принятия себя — это хорошо, с другой — главное не допускать крайней точки течения движения.