Саша Грей опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором готовит борщ

Саша Грей, которая в первую очередь известна по съемкам в фильмах для взрослых, сейчас занимается стримами и писательством.

Недавно на ее YouTube-канале появилось видео с приготовлением борща. Комментарии под видео говорят о том, что россиян приятно удивило приготовление борща американкой.

Стоит заметить, что ролик был записан на кухне дома Саши Грей.

Для приготовления традиционного блюда некоторых славянских стран, она использовала стандартный набор ингредиентов, но в процессе внесла несколько изменений и дополнений.

Ей было решено добавить томатную пасту и более мелко нарезать мясо, чем принято «у нас».

Кроме того, в тарелку с готовым борщом, Саша Грей добавила кроме сметаны еще и кориандр.

По собственному признанию, она осталась довольна получившимся блюдом и, по ее мнению, вкус стал более нежным благодаря внесенным в рецепт изменениям.