Лайфхаки, которые помогут хранить лук без появления мошек

Избавиться от мошек сложно, но можно. Есть несколько секретных способов, которые решат проблему.

Как делали бабушки

Нельзя храниить лук в полиэтиленовых пакетах, там он не дышит и начинает портиться и разводить мошек.

Держать лук надо в корзинах, деревянных ящиках или картонных коробках с прорезями по бокам. Отличный способ знали бабушки - хранили лук в чулках или копроновых колготках.

Капкан для мошек

При появлении мошек надо лук обязательно перебрать и убрать лишнюю шелуху. Или можно сделать капкан. Нужна банка на три литра, туда помещается гнилой фрукт, надо еще налить чуточку воды. Емкость закрывается пищевой пленкой с прорезями.

Советы бывалых

Перед хранением лук хорошо сушат.

Нельзя держать лук в доме при влажности более 80%.

Подходящая температура - до 22 градусов тепла в доме и до 1-5 в подвале.

Периодически луковицы надо перебирать и удалять скопившуюся шелуху.

Особенный лайфхак напоследок: рядом с луком надо положить морковь, она отвадит неприятных гостей.