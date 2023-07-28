10 эффективных способов снятия статического электричества

Не сушите волосы феном

Направляя горячий воздух на волосы, вы только способствуете распространению заряженных частиц по прядям. Чтобы избежать этого, попробуйте не пользоваться феном. А если это невозможно, то хотя бы не досушивайте волосы до конца.

Купите фен с ионизацией

Ионизирующий элемент фена воздействует на волосы отрицательными ионами, нейтрализуя положительно заряженные частицы. После такой процедуры пряди становятся более послушными и меньше путаются.

Увлажните волосы

Вода помогает снизить уровень напряжения. Если волосы чуть ли не искрят, попробуйте увлажнить их из пульверизатора или провести по ним мокрыми ладонями. С помощью этого способа можно быстро и легко привести прическу в порядок вне дома, если волосы наэлектризовались под шапкой.

Используйте металлическую расчёску

Знаете, что случится, если потереть волосы воздушным шаром? Вот от причесывания пластиковой расческой произойдет примерно то же самое. Другое дело – расческа из металла. При ее контакте с заряженными частицами ток «заземлится» (пройдя через ваше тело) и перестанет вас беспокоить. Согласны, звучит страшно, но в действительности вы вряд ли что-то почувствуете.

Расчёсывайте мокрые волосы

В другой ситуации мы бы порекомендовали вам никогда этого не делать, ведь после мытья волосы становятся хрупкими и пористыми, и их легко повредить расческой. Но между двух зол, как говорится... Если статическое напряжение не дает вам спокойно жить, старайтесь расчесывать волосы еще влажными – не дожидаясь того момента, когда они полностью высохнут.

Увлажнение паром

Если в вашем доме есть увлажнитель воздуха, то считайте, что вы спасены. Лучшего прибора для квартир с центральным отоплением просто не существует! Наполнив воздух частицами водяного пара, вы не только предотвратите образование статического электричества, но и нейтрализуете заряженные ионы, которые уже «прилипли» к вашим волосам. При отсутствии увлажнителя избавиться от напряжения можно, постояв некоторое время в комнате с ванной, наполненной горячей водой.

Не забывайте о кондиционере

Это косметическое средство оставляет на волосах тонкий защитный слой, который действует как своеобразный громоотвод, препятствующий образованию положительного заряда в волосах. Если ваша цель – избавиться от статического напряжения, выбирайте средства, в состав которых входит силикон.

Используйте влажные салфетки

В зимнее время года всегда держите под рукой пачку влажных салфеток. С их помощью можно быстро нейтрализовать статическое электричество на волосах и шерсти животных. Проведите салфеткой и по подушке – и утром ваша прическа будет в полном порядке. А чтобы избежать образования статического напряжения во время расчесывания, протирайте щетку салфеткой перед каждым использованием.

Влажные салфетки также подходят для снятия статического тока с одежды. Но будьте осторожны: на некоторых типах тканей они могут оставлять разводы.

Используйте масло для волос

Вотрите небольшое количество средства в сухую кожу головы и корни волос, а затем распределите масло по всей длине с помощью плоской расчески. Такой уход поможет снять уже имеющееся статическое напряжение и предотвратить образование нового.

Приобретите крем-антифриз

Если ничего из домашних средств вам не помогает, пора подключать «тяжелую артиллерию» — косметические кремы и сыворотки с эффектом антифриза. Использовать их очень просто: разотрите средство в руках и нанесите на чистые сухие волосы.