Свергнувший президента Нигера генерал Чиани назначил себя лидером хунты

В среду, 26 июля, в Нигере произошел государственный переворот. С тех пор свергнутый президент Мохамед Базум содержится в своей резиденции в столице страны. До сих пор Нигер считался последним партнером Франции в регионе Сахеля.

В пятницу, 28 июля, генерал Абдурахман Чиани провозгласил себя лидером хунты. Выступая на государственном телевидении Нигера, он назвал себя «председателем Национального совета по защите Родины».

Генерал Чиани, командующий президентской гвардией с 2011 года, оправдал переворот «значительным ухудшением ситуации с безопасностью» в стране. Он также упомянул об угрозе со стороны джихадистов и коррупции в государственных учреждениях.

В своем выступлении он подчеркнул, что «во время президентства Базума гражданам говорили, что все в порядке, но реальность Нигера — это смерти, унижения и разочарование». Он также обратился к глобальным союзникам Нигера, заявив, что хунта будет уважать все международные обязательства страны, а также права человека.

Стоит отметить, что переворот в Нигере был осужден правительствами других африканских стран, а также Евросоюзом и ООН. Франция уделяет особое внимание ситуации в этой африканской республике, так как Нигер поставляет около трети урана, необходимого для французских АЭС.

Это также последний оплот французов в борьбе с джихадистами в Сахеле. Там размещено около 1500 солдат. Есть опасения, что участники переворота в Нигере будут действовать так же, как и другие страны региона, и откажутся от сотрудничества с Францией в пользу ее главного соперника в Африке — России.