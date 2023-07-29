НАТО будет строить ремонтно-логистический центр на территории Польши

06:52 2023-07-29

По сообщению РИА Новости, НАТО намеревается выстроить новый военный объект в польском Жешуве. Согласно изданию Globe and Mail, это будет база технического обслуживания с партнерами из США, Великобритании, Канады.

Представитель канадской стороны подтвердил факт будущего строительства военного объекта в Польше. Однако присутствия канадских военных в значительном количестве там не предусматривается.

Согласно источникам, будущий объект станет задействоваться как ремонтно-логистический комплекс. Это не будет крупная военная база. Главное направление деятельности такого центра будет сводиться к ремонту украинских танков и другой боевой бронированной техники.

Между тем, по заверению канадского представителя, военные из Канады и их семьи не будут переезжать в Жешув на долгий срок.