НАТО будет строить ремонтно-логистический центр на территории Польши

Представитель канадской стороны подтвердил факт будущего строительства военного объекта в Польше. Однако присутствия канадских военных в значительном количестве там не предусматривается.

Согласно источникам, будущий объект станет задействоваться как ремонтно-логистический комплекс. Это не будет крупная военная база. Главное направление деятельности такого центра будет сводиться к ремонту украинских танков и другой боевой бронированной техники.

Между тем, по заверению канадского представителя, военные из Канады и их семьи не будут переезжать в Жешув на долгий срок.