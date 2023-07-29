Сторонники переворота в Нигере: «Долой Францию! Да здравствует Россия!»

Однако французские СМИ подчеркивают наличие российских флагов и пророссийских лозунгов на демонстрациях сторонников переворота, а украинская редакция ВВС отмечает, что Нигер до сих пор был одним из немногих союзников Украины в регионе. Теперь все может стать иначе.

Президент Мохамед Базум первый демократически избранный президент Нигера, был заключен под стражу, но ему разрешили контакт с внешним миром.

Переворот в Нигере, который стал свидетелем четырех военных переворотов с момента обретения независимости от Франции в 1960 году, может представлять собой более глубокую геополитическую загадку, чем кажется на первый взгляд, заключают французские и украинские журналисты.

«Да здравствует Россия! Сторонники переворота в Нигере развернули российские флаги», — сообщает Radio France Internationale.

Французская радиостанция подчеркивает, что кроме пророссийских в столице Нигера Ниамее звучали и антифранцузские лозунги.

Анн-Флер Леспио, корреспондент TV5 Monde, поделилась видео на платформе X Илона Маска, в котором сторонники переворота кричат: «Долой Францию! Франция, оставьте нас в покое! Да здравствует Россия!».

Репортер AFP также заметил на митинге российские флаги.