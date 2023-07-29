УЕФА официально отстранил «Ювентус» от еврокубков

«Ювентус» якобы завышал стоимость своих игроков во время пандемии и скрывал часть их зарплаты. Все это для соблюдения требований финансового фэйр-плей УЕФА и искусственного завышения стоимости активов. Прокуратура обнародовала результаты расследования в январе.

С тех пор вокруг клуба шла процессуальная потасовка, которую изначально наказали снятием 15 очков в таблицн Серии А. Наконец, в мае Федеральный апелляционный суд постановил вычесть из рекорда «Старой синьоры» 10 очков. «Ювентус» завершил сезон в Италии на 7-м месте и вышел в лигу конференций.

Однако оставался вопрос о наказании от УЕФА. Итальянские СМИ некоторое время назад уже сообщали, что туринский клуб попытается договориться с федерацией. В пятницу, 28 июля УЕФА принял решение об исключении «Ювентуса» из еврокубков. И это, вопреки видимости, является положительной новостью для туринцев.

«Ювентус» также был оштрафован на 20 миллионов евро. Половина этой суммы должна быть депонирована, а другая половина останется в резерве. Если клуб выполнит финансовые требования УЕФА в ближайшие годы, на счету клуба останется 10 миллионов евро.