В горах Кыргызстана пропала российско-литовская группа альпинистов

В горах Кыргызстана пропали 4 альпиниста. Трое из них граждане России, один - гражданин Литвы, сообщает Известия со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Издание уточняет, что альпинисты для поднятия заключили 11-го июля контракт с компанией «Аксай трэвел». Они получили туристические страховые полиса и заселились в лагерь в Иссык-Кульской области.

В тот же день туристы вышли на пик Победы. Туристическая группа последний раз выходила на связь 19-го июля с высоты 6,9 тысячи метров, - отметил представитель пресс-службы.

Компания «Аксай-трэвел» установила координаты спутникового телефона группы, с 24-го по 26-го июля осуществлялась поисковая операция на вертолете, но она оказалась безрезультатной.

27-го июля в Кыргызстан поступил официальный запрос на проведение розыскных мероприятий от МЧС России. К поискам пропавшей группы подключились семь спасателей отряда «Эдельвейс» и 16 спасателей отдельного спасательного отряда МЧС Кыргызстана.

Поисковые работы ведутся в соответствии с правилами безопасности, и учетом вероятности схода лавин.