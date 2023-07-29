Руководство Греции определило главную причину большинства лесных пожаров в стране

Василис Кикилиас отметил, что в последние дни в Греции ежедневно фиксировалось свыше 60 пожаров в день.

По словам министра, в основном возгорания были «рукотворными», то есть случились «в результате поджога, преступной халатности или умысла».

Кикилиас особо выделил самоотверженность и героизм людей, тушивших пожары в эти дни. Он сообщил, что руководство Греции оказывает необходимую помощь людям, пострадавшим от огня и способствует восстановлению пораженных пожарами районов.

По итогам масштабных возгораний, в Греции было уничтожено 40 тысяч гектаров леса (или 400 тысяч стреммов). Как правило, в этой стране 500 тысяч стреммов выгорает от пожара за целый год.

Известно, что в Греции с 12 июля началась сильнейшая жара, температура воздуха повышалась до +40 градусов и выше. Лесные пожары начали массово распространяться с 17 июля. 27 июля столбики термометров в Греции стали понижаться.