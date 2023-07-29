Восьмилетняя девочка утонула в водоеме возле дома в Славгороде

В Славгороде в водоеме, который расположен на соседней улице возле дома, утонула 8-летняя девочка, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

В сообщении говорится, что сообщение о том, что утонул ребенок, поступило 28 июля днем. По предварительным данным, девочка с друзьями купалась в местном водоеме на соседней улице около дома.

В ведомстве отметили, что родители девочки узнали о случившемся от соседей, которые и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли тело ребенка из воды и передали врачам.

Спасти ребенка не удалось, несмотря на усилия медиков, - констатировали спасатели.

В СК добавили, что предварительно установлено, что дети были у водоема без присмотра взрослых. Также отмечено, что данное место для купания не предназначено.