Модель Даниэль Шиэн ослепла из-за грудных имплантов

Модель Даниэль Шиэн призналась, что ослепла на время по причине операции по установке грудных имплантов, сообщает New York Post.

32-летняя британка в 19 лет перенесла операцию по увеличению груди. Девушка тогда только начинала свою карьеру модели и решилась на хирургическое вмешательство. Ей казалось, что таким образом она сможет достичь большего успеха в модельном бизнесе.

После установки имплантов у девушки началась экзема - заболевание кожи. Спустя время Даниэль забеременела и родила ребенка. После чего, по словам девушки, временно потеряла зрение. Врачи считают, что проблемы со здоровьем у нее начались из-за стресса.

Я попала в отделение неотложной помощи, так как не могла видеть, - поделилась модель.

Полагая, что причина ухудшения здоровья - грудные импланты, Шиэн продала машину, чтобы оплатить операцию по их удалению. По ее словам, самочувствие пришло в норму только после операции.