Андрея Макаревича будут судить из-за иноагентства

Материалы административного дела в отношении руководителя группы "Машина времени" Андрея Макаревича зарегитсрированы в Симоновском райсуде Москвы, сообщает МК.

Поводом для составления протокола послужило отсутствие маркировки иноагента в публикациях музыканта.

Согласно материалам дела, санкция по ч. 4 ст. 19.34 КоАП предусматриваетштраф для физлица в размере от 30-ти до 50-ти тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству РФ, если человек уклонится от исполнения обязанностей иноагента (включая неиспользование маркировки) дважды в течение года, следующее правонарушение станет основанием для возбуждения уголовного дела.