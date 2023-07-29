Анонсирован выход нового альбома недавно умершей ирландской певицы Шинейд О’Коннор

Ирландская певица Шинейд О’Коннор даже после смерти еще долгое время не уйдет с первых полос газет. Как стало известно 5-tv.ru, в планах продюсеров звезды - выпуск нового альбома и даже фильма.

Шинейд завершала работу над новым альбомом, рассматривала даты гастролей на 2024 год, а также возможность съемок фильма по своей книге, — говорится в сообщении.

Еще в 2021 году звезда выпустила мемуары Rememberings, на их основе и планировала снять документальный фильм. Возможно, что сложную и интересную жизнь певицы в скором времени можно будет увидеть на большом экране.

Знаменитая ирландская исполнительница и композитор Шинейд О’Коннор скончалась 26-го июля на 57-м году жизни .