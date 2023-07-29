Китаец никогда добровольно не наденет зеленую шапку: и вот почему

В китайском культурном коде глубоко зашифрована, как символ позора, зеленая шапка. Мужчина, который носит такой головной убор, считается тем, кому изменяет жена.

Еще в 1286 году зеленые шапки официально стали приметой рогоносцев. Более того, их обязывали носить тех мужчин, которые из-за бедности заставляли своих жен просить подаяние или же продавать себя.

Позднее оттенок позорности распространился и на зеленый платок. Военачальник Ли Фэн придумал наказывать солдат за легкие нарушения ношением платка такого цвета, чтобы испытавший позор воин, больше не хотел нарушать дисциплину.