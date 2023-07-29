Китайские карлики создали собственный город-государство

Настоящей мировой достопримечательностью стало карликовое поселение в китае. Люди маленького роста решили объединиться и построить свое маленькое город-государство, где вся инфраструктура создана по их размерам.

Они дают красочные представления для туристов, которых огромное количество. Поэтому поселение полностью обеспечивает свои нужды.

Построить его помог местный олигарх Чень Минцзинь. Городок расположен в провинции Юньнань неподалеку от Куньмина. Для желающих поселиться там есть жесткое требование: рост должен быть не более 129 сантиметров.