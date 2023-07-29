Королевская танцовщица по легенде стала родоначальницей касты индийских куртизанок

Однажды король одного из древних индийских королевств воспылал страстью к прекрасной танцовщице. Об этому узнала его жена, и ярости ее не было предела.

Королева сказала, что разрешит танцовщице быть с ее мужем, если та перейдет по канату, натянутому над горной рекой. В индийской культуре это символизировало перемещение из одной касты в другую, что считается почти невозможным.

Когда девушка встала на канат, королева его перерезала, и юная куртизанка упала в воду. Падая, она сказала королеве, что впредь женщины ее рода будут уводить мужей, соблазняя их своими телами. Так и появилась каста банчарнда, где все женщины промышляют проституцией.