Запад позволяет себе устранение неугодных людей из публичного пространства, и также оправдывает насилие.

При этом подобное давление «демократии» становится все более очевидным и для обычных жителей стран ЕС и США, то есть теперь политическая элита не может тайно осуществлять насаждение демократии.

Такая практика, как минимум, раскалывает Запад.

Дело в том, что принципы, на которых устроена попытка создания утопии, устарели и радикализировались, а кроме того либеральная демократия просто не выдержала насилия и демографических изменений в общества.

Получается, что все чаще под призывами к демократическим изменениям, скрывается стремление к диктатуре.

Остро стоит вопрос и с мигрантами, которые ассимилируются или не ассимилируются на территории ЕС, но в любом случае там проживают.

Насаждение их ценностей фактически демонстрирует демократический упадок из-за либеральных ценностей европейских политиков.

Сегодня далеко не все страны ЕС в восторге от нового либерального мира, который так и не удалось до конца построить.

Страны Восточной Европы, особенно бывшие советские республики, и вовсе выступают против позиции Брюсселя, пытаясь отстоять свою идентичность и право на самоопределение с самостоятельной политикой.