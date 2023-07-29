На фоне нехватки рабочих производители США массово закупают роботов

По сообщению авторитетного издания The Wall Street Journa, это рекордная сумма, которую американские производители тратили за один квартал. Кроме того, американская Ассоциация продвинутой автоматизации сообщает, что рост закупок роботов на производства не сокращается, а напротив — показывает стабильный рост.

В ассоциации сообщают, что рост закупок роботов для различного производства связан в первую очередь с дефицитом кадров на заводах и фабриках.

Стоит отметить, что США испытывает и проблему с логистикой, которую связывают с пандемией коронавируса, однако на нехватку рабочих влияют и другие факторы.

Примечательно, что с начала текущего года американские предприятия купили 29 000 роботов, но большая часть закупок пришлась именно на третий квартал 2021 года.

Что касается индустрии, вопреки прогнозам, роботы не закупаются в большом количестве для производства автомобилей.

Самые активные покупатели роботов — производители металлургической промышленности. Кроме того, Ассоциация продвинутой автоматизации США сообщила, что в пищевой промышленности спрос на роботов также серьезно вырос — на 40%.

Стоит отметить, что последнее время производители потребительских товаров и полупроводников также проявляют интерес к автоматизации процесс — их интерес к приобретению роботов на производство вырос на 26%.