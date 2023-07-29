Вопреки заблуждению: первый мобильный телефон был изобретен в СССР

Он назвал свое детище «Радиофон ЛК-1», который показал в 1957 году.

Телефон весил порядка 3 килограмм и ловил сигнал связи на расстоянии 30 километров от базовой станции. Леонид Куприянов рассчитывал, что всего 10 вышек хватило, чтобы обеспечить всех столичных жителей мобильной связью. Тем не менее, технологию быстро засекретили.

При этом в США первый мобильный телефон показали миру только 16 лет спустя — в 1973 году якобы состоялся первый телефонный разговор по мобильной связи, а аппарат стоит порядка 4 000 долларов, то есть практически как новый автомобиль в то время.

Еще более интересно то, что сварка металла, которая применяется в мобильных аппаратах (а также в трубопроводах, автомобилестроении, самолетостроении и прочем) также была изобретена отечественным российским физиком-самоучкой Василием Петровым в 1802 году.

Кроме того, Петров в том же году собрал гальваническую батарею, которая дала стабильную электрическую дугу.

Технологию довел до ума российский инженер Николая Бенардос в 1881 году и на протяжении десятков лет она оставалась передовой, в том числе и в период Второй Мировой войны.

После войны американцы выпили патент у СССР и стали сваривать кораблей больше, чем Германия могла потопить именно благодаря этой технологии.

Ну и на последом: усовершенствованные батареи, которые используются сегодня в мобильных аппаратах были изобретены еще 115 лет назад в России.

Стоит отметить, что они до сих пор исправно работают и установлены на даче князя Романова в Царском Селе.