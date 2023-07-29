Девушек в корейских семьях родители ничему не учили, называя бесполезными

По традиции в Корее родители не считали нужным обучать дочерей даже домашнему хозяйству, ведь они уйдут в семью мужа, и будут применять эти навыки там. Считалось, что всему обучить ее должны свекрови.

В семье же девочкам прививался идеал покорной жены. И до сих пор родители не поощряют излишне на их взгляд инициативных, показывающих характер дочерей.

Этот культурный отголосок породил привычку девушек притворяться слабыми созданиями. Они чаще других склонны терпеть неуважение и даже насилие со стороны мужа или партнера, потому что их так воспитали.