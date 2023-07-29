Итальянцы с севера и юга страны отличаются даже по национальности

Когда мы представляем смуглых и эмоциональных итальянцев, речь, скорее всего, пойдет о жителях южных регионов. Северяне же больше похожи на европейцев своей светлой кожей и спокойным нравом.

Этнически они тоже разные: первые произошли от германских племен, а вторые от арабов и греков. Отличаются они и по менталитету, и даже языку, отсюда и взаимная нелюбовь, и разделение на своих и чужих.

Если углубиться в историю Италии, то и единым государством она не была начиная с пятого вплоть до девятнадцатого века. Так что итальянцы только начинают движение в направлении понимания себя, как единой нации.