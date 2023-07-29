Весенний уход за абрикосовым деревом станет залогом сладкого урожая летом

Первая подкормка абрикосового дерева должна производиться еще весной. Самым лучшим решением будет удобрять его золой и чередовать с навозной подкормкой или куриным пометом. Такая тактика поможет предотвратить заболевания дерева.

На второй год после посадки абрикос можно опрыскивать мочевиной, но делать это допустимо только до того момента, когда станут образовываться почки. Также весной необходимо произвести обрезку старых, высохших или пораженных болезнями ветвей.

Завершается уход обработкой садовым варом или специализированными средствами для дезинфекции. Во избежание нашествия вредителей абрикосовое деревце нужно побелить.