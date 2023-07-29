Гарика Сукачева экстренно доставили в больницу, его концерт в Карелии отменили

Концерт Гарика Сукачева, который должен был состояться 29 июня, отменен в поселке Рускеала в Карелии. Ночью артист был экстренно госпитализирован. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть, но мероприятие все-таки состоится, хотя и пройдет в неожиданном формате.

63-летнему музыканту Гарику Сукачеву стало плохо. Исполнителя увезли в больницу на скорой. Команда артиста принесла зрителям извинения за сорванное мероприятие, и пообещала выступить бесплатно.

Дорогие друзья. В связи с вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеала на хуторе Елки состоится в неожиданном формате «Народное караоке». Для вас готовы играть наш оркестр и техническая группа на месте, — говорится в объявлении на страницах артиста в соцсетях.

Из-за чего именно госпитализирован исполнитель, не уточняется. Поклонники желают Гарику Сукачеву скорейшего выздоровления.