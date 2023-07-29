Полиция проверит российскую певицу Алену Швец на «нетрадиционность»

О проверке певицы Алены Швец сообщает МК со ссылкой на Телеграм-канал "Осторожно новости".

По информации канала, заявление на исполнительницу написал житель Челябинска, который обвинил звезду в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Канал уточняет, что ранее к преследованию исполнительницы "призывал ряд провластных организаций", и после этого в начале июля концерт певицы отменили в Нижнем Новгороде.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина недавно заявила, что одну из композиций Швец внесли в реестр запрещенных сайтов на YouTube, VK, а также платформе "Мой мир".