Обнаружено тайное наследство певца Бориса Моисеева

Через 9 месяцев после смерти заслуженного артиста России Бориса Моисеева обнаружено ценное наследство артиста, о котором ранее никто не знал, сообщает 5-tv.ru.

Музыкант, как известно, завещание составил на имя своего директора Сергея Гороха. Бывший сотрудник звезды рассказал, какое богатство он получил и как планирует им распорядиться. Выяснилось, что кроме материальных благ в нем есть и наследие творческое.

Мы открыли его музыкальные архивы. Там около трехсот песен, часть из них люди никогда не слышали. Борис Михайлович при жизни их не издавал, — поделился Горох.

Как отметил бывший директор Моисеева, он намерен выпустить эти композиции в свет. Он уверен, что это поможет поклонникам узнать покойного артиста с новой стороны. Он также пообещал к годовщине смерти на месте захоронения установить памятник.

Эскиз уже готов: он представляет фрагмент любимого танца Моисеева «Боль разлуки». Высота композиции - 2 с половиной метра, памятник будет отлит из бронзы. В планах Гороха также - открытие музея имени певца.