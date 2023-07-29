Психолог Светлана Назоева рассказала, как перестать заедать стресс

Еда иногда играет значимую роль в снижении стресса, помогает успокоиться и отвлечься. Но иногда любовь к вкусностям перерастает в тревожные звоночки, если становится единственной вещью, от которой человек испытывает настоящее удовольствие или успокаивается в неприятной ситуации.

Психолог Светлана Назоева в разговоре с Life.ru пояснила, что эмоциональное переедание предполагает использование питания для улучшения самочувствия, удовлетворения эмоциональных, но не физических потребностей.

Со временем это может обернуться лишними килограммами и пищевой зависимостью. Поэтому стоит пересмотреть свое пищевое поведение. Что предпринять, чтобы не стать заложником такого пристрастия?

По словам эксперта, очень важно убрать сами триггеры эмоционального переедания, найти другие способы подпитывать чувства. Если одиноко, можно пообщаться с тем, кто выслушает, посмотреть дома фильм или найти хобби.

Также можно сделать простую зарядку. Физическая активность приводит в норму уровень гормона стресса в организме. При усталости полезно сделать чашку горячего чая, принять ванну, зажечь ароматические свечи.

То есть, найти много полезных и приятных занятий, способных разгрузить мозг от негатива, не прибегая к лишним калориям.

Психолог посоветовала также позволить себе испытывать самые любые эмоции, если они переполняют.

Спрашивайте себя, почему нервничаете, чего боитесь, почему одиночество так тяготит. Найдите причину эмоции и подумайте, как можно исправить ситуацию, — отметила эксперт.

Против негативных эмоций она также советует использовать мышечное расслабление и глубокое, спокойное дыхание.