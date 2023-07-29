Малина даст с кустарника ведро ягод, если вы научитесь за ней ухаживать

Высаживать кусты малины нужно не чаще чем через 0,7 метров друг от друга, а междурядья должны достигать 1,8 метра. В одно углубление можно сажать пару саженцев, а потом обнести их проволочным заграждением.

Обрезка малины производится один раз в год с удалением с куста поврежденных побегов, но не более десятка. Осеннее удобрение состоит из трех-четырех ведер торфа со 100 граммами мочевины или такого же количества перегноя.

Если побеги не хотят разрастаться, можно дать подкормку разведенным с мочевиной и водой коровьим навозом в мае месяце. Рыхление грунта производится после удобрения, но углубляться больше чем на пять десять сантиметров нельзя. Поливают малину в октябре, а в сезон по потребности. И не забываем заботиться о защите от вредителей.