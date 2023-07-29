Кабачок рядом с тыквой приживется, но урожай вы получите не тот, что ожидаете

Родство между тыквой и кабачком сыграет при их соседстве злую шутку, ведь обоим этим культурам нужно много пространства. Разрастаясь они будут сплетаться, а это помеха для формирования плодовых завязей.

Второй момент касается переопыления. При близости кабачка и тыквы риск велик, как никогда, и в результате вкус плодов будет совсем нетипичным, и из них уже нельзя будет готовить привычные блюда.

Минимальное безопасное расстояние между тыквой и кабачком три метра. И то необходимо следить, чтобы линия роста у них шла в разные стороны.