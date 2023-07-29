Соседов: Пугачева получила популярность благодаря игре на контрасте в образах и репертуарах

Сергей Соседов поделился рассказом о том, что Алла Пугачева получила известность благодаря умению играть на контрасте, причем это касается не только образов артистки, но и репертуара, который заслуживает внимание независимо от грустных или веселых мелодий в песне.

Раньше Соседов был поклонником Пугачевой, но теперь его мнение о ней полностью поменялось.

По мнению Соседова, Пугачева осталась на эстрадном олимпе совершенно не из-за таланта, а засчет умения пиарить свой образ. Ну и кроме того, она известна не только в странах бывшего советского союза, но и за границей благодаря грамотному продвижению своего образа.

Соседов подчеркнул, что, если бы Пугачева не занялась пиаром, о ней бы сегодня практически никто не знал, так как в СССР она была точно такой же артисткой, как и все остальные.

По его словам, это Стефанович предложил Пугачеве играть на контрасте, а научившись этому, Алла Борисовна поняла, что может «разрывать душу в сонете Шекспира», а через несколько часов исполнять «задорную песенку первоклассницы» и это работает на публику.

По словам Соседова, именно Стефанович сделал все и приложил максимально усилий, чтобы слухи о Пугачевой не умолкали не на минуту, ни в СССР, ни за границей.

Поэтому Алла Борисовна всегда вызывала удивление и умела шокировать публику своими поступками, при этом совершенно неважно какой оттенок они несли – негативный или положительный.