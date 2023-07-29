Как в СССР изменили уголовный кодекс, чтобы расстрелять трех человек

Причем попал он по политической статье и сразу наладил в лагере бизнес — продажу папирос заключенным.

Соответственно, Рокотов вышел на свободу обеспеченным человеком и сразу же подался в фарцовщики — самый выгодный подпольный бизнес того времени. Недостатков клиентов у Рокотова не было, так как он менял иностранную валюту по очень выгодному курсу.

Невероятно, но охота на валютчиков в СССР началась случайно, когда Никита Хрущев услышал про «черную биржу» и приказал уничтожить позорное явление для страны. Тут-то милиция и вышла на Рокотава. Исследователи утверждают, что когда Хрущеву показали уголовное дело мужчины, тот трижды приказал изменить уголовный кодекс.

Сначала Хрущев приказал увеличить срок наказания за незаконный оборот валюты до 15 лет, а затем и вовсе установить высшую меру наказания.

Стоит отметить, что у Рокотова нашли валюты и золота на полтора миллиона долларов США, а сколько составлял оборот его «империи» доподлинно до сих пор неизвестно (некоторые утверждают, что около двадцати миллионов рублей).

Примечательно, но не только валютчики установили миллионерами в СССР, а также торгаши на высоких должностях.

Например, Павленко придумал «утолщать» дно бутылки таким образом, чтобы из объема 0,5 литров, получался 0,49 литров. Кстати, во время войны он организовал фальшивую воинскую часть, которая была по документам.

По делу Рокотова проходило три человека — всех их приговорили к высшей мере наказании. Всего за годы оттепели к расстрелу было приговорено около 5 000 предпринимателей, которые были невыгодны для Советского Союза.