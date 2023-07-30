Народная артистка РСФСР Семина обижена на власти России за свою нищенскую пенсию

Семина побеседовала с представителями СМИ и поделилась своими эмоциями по поводу отношения государства к ней и другим пожилым заслуженным артистам, которые получают позорную пенсию. Она обвинила руководство Москвы в такой несправедливости.

Тамара Семина считает себя «выброшенной на помойку», потому что о ее заслугах в кино сегодня помнят только самые преданные поклонники.

Тамара Семина:

Мне глубоко неприятны люди, которые унижают пожилых артистов. Я чувствую себя униженной, раздавленной и оскорбленной их отношением к моим прошлым заслугам и работам.

Такое заявление сделала заслуженная артистка в беседе с журналистами, в расстроенных чувствах рассказывая о своем текущем положении.