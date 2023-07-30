По словам Макгрегора, он знает, в чем главный секрет русских людей. Американский аналитик раскрыл этот секрет для Владимира Зеленского. Все дело в том, что россияне борются за свое существование всерьез, потому что иначе Запад заберет у России все ее ресурсы и назначит свое руководство.

Как отметил полковник, Российская Федерация — национальное государство с сильной культурной идентичностью. Удачное географическое расположение является источником богатых запасов минеральных ресурсов и помогает в успешном ведении сельского хозяйства.

Если США вторгнутся на территорию Россию, свергнут ее правительство, поставят свое руководство, как это было на Украине, у Вашингтона будет доступ ко всем природным богатствам России.

Макгрегор считает, что все россияне понимают серьезность ситуации и наполнены решимости довести конфликт до победного конца.

Они в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придется победить.

К такому выводу в итоге своих размышлений пришел бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.