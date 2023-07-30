Одна петуния даст минимум шесть кустов растения, если использовать для посадки черенки

Петуния дает красивое цветение, но ее всхожесть оставляет желать лучшего: нужно сеять в два раза больше семян, чтобы получить хотя бы пару крепких куста. Но количество цветов можно увеличить, если не выбрасывать после прищипывания оставшиеся черенки до 10 сантиметров длиной, а укоренять их.

От черенков нужно отрезать листики, расположенные внизу. Почву для петуний нужно предварительно перемешать с вермикулитом и посадить черенок.

Горшок с посадками нужно прикрыть пищевой пленкой и поставить на место со свободным доступом солнечного света. Открывать их для дыхания нужно минут на пять в день и чтобы полить. Через десять дней растения пустят корни.