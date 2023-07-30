Из севка вырастут сочные крупные луковицы, если обработать его железным купоросом

Железный купорос хорош тем, что предохраняет лук от загнивания и поражения луковой мухой. Здоровый посевной материал нужно подготовить и обработать в растворе.

Он готовится так. В литре воды нужно растворить две столовые ложки железного купороса. Для этой цели использовать нужно неметаллические емкости, и положить севок в раствор на несколько часов.

После этого лук нужно промыть чистой водой и снова поместить на несколько часов в дегтярный раствор. На литр воды нужна одна столовая ложка дегтя. Затем лук для сеяния высушиваем и сажаем в почву.