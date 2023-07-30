Есть на людях в Японии что-то кроме мороженого неприлично

Пить кофе из бумажного стаканчика на ходу, или перекусить стрит-фудом, когда нет возможности полноценно пообедать для нашей культуры дело привычное. Но, если вы так будете делать в Японии, это сочтут невежливым.

В Стране Восходящего Солнца принимать пищу принято в спокойном месте, а никак не на улице. Причем не важно, это полноценный обед или еда, купленная навынос.

Позволить себе перекусить на улице, не вызывая косых взглядов японцев, можно разве что стаканчиком мороженого. И, кстати, у японцев не принято добавлять в рис соевый соус или есть с ним роллы.