Японский этикет в общественных местах: что нужно знать туристу, чтобы избежать неловкости

Не удивляйтесь, если при примерке одежды в японском магазине вам выдадут медицинскую маску. Это делается для того, чтобы на вещах случайно не осталось следов косметики. В противном случае вам придется купить испачканный предмет одежды.

В Японии принято разговаривать по мобильному телефону как можно тише, и даже рингтоны ставить на тихий режим. Японец никогда не положит свою сумку на свободное сидение рядом: вдруг придет другой пассажир.

В метро или автобусе японцы всегда снимают свои рюкзаки, чтобы не помешать другим. А еще в этой стране не приветствуется слишком бурное выражение эмоций, объятия при встрече и публичные поцелуи между влюбленными.