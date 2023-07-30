Европейские мужья японок не могут привыкнуть к их культурным особенностям

Японская культура сильно отличается от европейской, поэтому в межнациональных браках мужьям-американцам и европейцам приходится нелегко. Например, жена-японка может устроить скандал, если муж зашел в дом в уличной обуви или отказывается принимать душ после того, как принял пенную ванну.

Чтобы уходить от семейного конфликта, нередко японки пользуются разницей в языках, и заявляют, что просто не понимают, о чем говорит их супруг. Очень удобная тактика!

Шокируют некоторых мужей и гастрономические предпочтения жен, которые могут поглощать в огромных количествах тофу или жаловаться, что вкус соли на родине мужа не такой, как в Японии. Но более всего европейские мужья жалуются на дефицит физического контакта с женой, ведь в Японии лишние прикосновения к другому просто не приняты.