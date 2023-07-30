В Японии опоздания считаются верхом неприличия, даже для иностранцев

Правила пунктуальности в Японии очень строгие. Так, на работу принято приходить максимум за 10 минут до начала рабочего дня. Если же вы появитесь впритык, то работодателем это может быть расценено как опоздание.

Вы завоюете уважение японцев, работая с ними, если будете приходить за 15-30 минут до начала самой работы. В этой стране так делают практически все.

Опаздывать не рекомендуется в Японии не только в вопросах, касающихся работы. При любых встречах японцы стараются приходить вовремя, а опоздание расценивают, как неуважение.