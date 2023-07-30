Кремль готовит экстренное обращение к россиянам по итогам встречи с Африкаским континентом

Это позволяет предположить, что ставка в данном обращении делается не только на его содержимое, но и на эффект неожиданности.

Напомним, что российским регионам предоставлена возможность более активно и самостоятельно принимать решения, не отвлекая основной управленческий аппарат от главных задач для страны.

Ожидается, что экстренное обращение будет опубликовано уже в ближайшее время и станет оптимистическим для перспектив скорейшего окончания СВО, с выполнением все поставленных задач для Российской Федерации.