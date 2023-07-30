В Гродно автобус с туристами загорелся аккурат напротив пожарной части

Туристический автобус загорелся в Гродно, сообщает Белта со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Автобус вез гостей города на экскурсию. В какой-то момент у автобуса загорелся моторный отсек, причем случилось это прямо перед пожарной частью, расположенной на улице Большая Троицкая близ Старого замка.

Водитель сразу же остановил автобус, высадил туристов и вынес огнетушитель.

В считанные секунды на помощь к нему прибыли сотрудники местной пожарно-спасательной части, они в секунды ликвидировали пламя. По информации ГАИ, пассажиры и их вещи не пострадали.